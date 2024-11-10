حماس تدعو القمة العربية الإسلامية بالرياض لاتخاذ قرارات شجاعة بشأن غزة- (فيديو)

غزة: اتهمت حركة حماس اليوم الأحد الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بغطاء أمريكي، داعية القمة العربية الإسلامية المقرر انعقادها يوم غد الاثنين في الرياض لاتخاذ قرارات شجاعة تجاه غزة.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان في خطاب متلفز إن الحركة بذلت “جهودا حثيثة في مختلف المستويات ومع الدول الشقيقة والصديقة وقد ثبت للعالم أن من يعطل الوصول إلى اتفاق وقف العدوان في كل مرة هو الاحتلال بغطاء أمريكي”.

ودعا حمدان قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الرياض غدا الاثنين في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة إلى اتخاذ قرارات جادة وشجاعة للضغط على إسرائيل وداعميها لوقف ما وصفه بـ “العدوان” المتواصل على غزة ولبنان وكسر الحصار عن القطاع والانسحاب الكامل منه.

وطالب القمة المشتركة بوضع الخطط والإجراءات اللازمة لإغاثة سكان قطاع غزة وتوفير مستلزمات الإيواء لهم لاسيما وهم على أبواب فصل الشتاء.

ودعا إلى تشكيل تحالف عربي وإسلامي ودولي لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما طالب بطرد السفراء الإسرائيليين من الدول العربية والاسلامية التي تقيم علاقات مع إسرائيل وإلى مقاطعتها وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها والمضي في عزلها وملاحقتها ومحاكمتها قانونيا في المحاكم الدولية.

وفي وقت سابق،أعلنت حركة حماس، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سلاح التجويع والتعطيش ضد أهالي قطاع غزة بمنع الغذاء والماء والدواء، في ظل إبادة مستمرة لأكثر من عام، ضمن تنفيذ خطة جنرالاتها.

وقال حمدان، في كلمة مسجلة: “لا يزال الاحتلال يمارس سلاح التجويع والتعطيش ضد شعبنا في قطاع غزَّة، ويمنع عنهم الغذاء والماء والدواء والعلاج”.

وأضاف: “على مدار أكثر من 50 يوماً على منع الاحتلال إدخال أيّ مساعدات للمحاصرين بالشمال، حتّى فتكت المجاعة في أهلنا وعوائلنا، ومات أطفالنا من شدَة الجوع”.

وتابع حمدان: “سلاح التجويع الذي يُمعن في استخدامه الاحتلال ضدَّ أبناء شعبنا منذ أكثر من عام، هو أداة من أدوات الوحشية في تنفيذ خطّة جنرالاتهم، وأقذر أسلوب همجي لا يقدم عليه إلا مجرمو حرب وعديمو الضمير والإنسانية، ويؤكّد للعالم، مرَّة تلو الأخرى، حقيقة هذا الكيان الصهيوني”.

وأردف: “بسبب انعدام أدنى مقوّمات الحياة الإنسانية، حتى الجرحى والمصابون في الشوارع وتحت الأنقاض والأبنية المدمّرة، يمنع هذا الاحتلالُ الطواقمَ الطبيَّةَ والإسعافَ والدفاعَ المدني من الوصولِ إليها، بعد أنْ دمَّر كلَّ المستشفيات والمراكز الصحيَّة، وستتضاعف وتتعمّق هذه المعاناة والمأساة الإنسانية لشعبنا مع حلول فصل الشتاء”.

ولفت حمدان إلى أنه “لليوم 401 تتواصل فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجازر المروعة والتجويع والتعطيش التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، ضدّ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزَّة”.

(وكالات)