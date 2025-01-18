حماس: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها العدوانية بحرب غزة

إسطنبول: قالت حركة حماس، السبت، إن “الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية”، بعد نحو 16 شهرا من حرب الإبادة على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة إثر تصديق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، الذي يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأحد.

وأوضح البيان أن “الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية”.

وشددت حماس على أن “معركة طوفان الأقصى جسدت تلاحم شعبنا العظيم مع مقاومته المظفرة، وحطمت غطرسة العدو، وقربتنا أكثر نحو زوال الاحتلال والتحرير”.

وأضافت: “أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان ضد شعبنا والانسحاب، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر”.

وتابعت: “دماء أبناء شعبنا الذين ارتقوا في حرب الإبادة لن تذهب هدرا، ولن تسقط بالتقادم، وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون عليها مهما طال الزمن”.

وأشارت حماس إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن)، يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.

واختتمت بالقول: “واجبنا الآن هو البدء الفوري في إغاثة شعبنا وإيوائه وتضميد جراحه، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار والبناء، وهذا ما تعمل عليه قيادة الحركة من اليوم الأول”.

(الأناضول)