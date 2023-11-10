“حماس”: إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في غزة وأوقعت 13 شهيداً

مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 7 نوفمبر 2023- ا ف ب

غزة: أعلنت حركة “حماس”، الجمعة، أن إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في غزة، وأوقعت 13 شهيداً وعشرات الجرحى، في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة.

وقال المكتب الاعلامي لـ “حماس”، في بيان، هناك “13 شهيداً وعشرات الجرحى، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي لمجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة: “دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات”.

وأضاف: “آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحون محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرّضون للموت في أي لحظة”.

واتهم الناطق الإعلامي هيئة الغوث الدولية بتركها “مئات آلاف اللاجئين في محافظتي غزة وشمال غزة بلا طعام ولا ماء ولا دواء”، محملاً المجتمع الدولي “كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني”.

(أ ف ب)