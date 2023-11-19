“حماس”: إسرائيل قصفت المحتفلين بغلاف غزة لـ”تبرير الإبادة”

قالت حركة “حماس” الفلسطينية، الأحد، إن إثبات وسائل إعلام عبرية إقدام “طائرة حربية” إسرائيلية على قصف المحتفلين بغلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “يؤكد أن إسرائيل اختلقت الأكاذيب لتبرير الإبادة والتهجير من غزة”.

وقالت الحركة، في بيان، إن “ما نشرته وسائل الإعلام العبرية، والذي أكّد أن طائرة حربية صهيونية قصفت مُحتفلين بغلاف غزة، في السابع من أكتوبر، يثبت بما لا يدَع مجالا للشك، أن حكومة الاحتلال عمدت إلى اختلاق الأكاذيب والروايات الزائفة، حول أحداث ذلك اليوم”.

وأضافت أن ذلك جرى “لتبرير عمليات القتل والإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال اليوم، بهدف تهجير الفلسطينيين عن أرضهم وديارهم”.

واعتبرت الحركة أن “ما ورد في التحقيق ينسف كل المزاعم والروايات الصهيونية الرسمية، والتي روّجت للعديد من الأكاذيب، منها كذبة قتل أطفال وقطع رؤوسهم، والتي لم يستطع الاحتلال إثباتها، وكذلك حرق المدنيين”.

وحتى الساعة (14:15 تغ) لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل.

(الأناضول)