حماس: ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن قتل عائلة بيباس “أكاذيب”

غزة: اعتبرت حركة حماس، الجمعة، أن ادعاءات متحدث الجيش الإسرائيلي واتهامه “المقاومة” بقتل عائلة بيباس “ليست سوى أكاذيب”.

وقالت في بيان: “ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني (أفيخاي أدرعي) واتهامه للمقاومة بقتل عائلة بيباس ليست سوى أكاذيب محضة، تضاف إلى الأكاذيب التي يطلقها منذ خمسة عشر شهرا في سياق حرب الإبادة”.

وأضافت حماس: “هذه محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية جيشه المجرم عن مقتل العائلة، إلى جانب جرائمه الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة”.

وتابعت: “مارس الاحتلال الفاشي وناطقوه الإعلاميون أبشع أساليب التضليل والدعاية الكاذبة، محاولين مرارا تحويل أنظار الرأي العام العالمي عن جرائمهم الوحشية، وحرب الإبادة، والتطهير العرقي، والمجازر البشعة التي ارتكبوها بحق المدنيين العزل”.

وزعم أدرعي، الجمعة، أن أريئيل بيباس (4 سنوات) وكفير (10 أشهر)، قتلا خلال احتجازهما في غزة بالأسابيع الأولى من حرب الإبادة على يد “مخربين قتلة”، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

والخميس، سلمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 4 توابيت لجثامين أسرى إسرائيليين، وقالت إنها لشيري بيباس وطفليها كفير وأرئيل، والأسير عوديد ليفشتس، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار الساري.

والجمعة، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حماس أعادت جثة لسيدة من قطاع غزة وليست للأسيرة الإسرائيلية بيباس، متوعدا الحركة “بالانتقام لخرقها الاتفاق”، على حد قوله.

وردا على ادعاءات نتنياهو، قالت حماس الجمعة، إنها “ستفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وستعلن عن النتائج بوضوح”.

ولاحقا، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب بتسلم جثة من حركة حماس تقول إنها تعود للمحتجزة شيري بيباس.

وأضافت الإذاعة، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تكشف هويته، إن الصليب الأحمر طلب من تل أبيب إحضار الطواقم المتخصصة لتسلم وفحص الجثة.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنّ التقارير المتعلقة بجثة شيري “قيد المراجعة”.

وتعد هذه أول مرة تسلم فيها “حماس” جثث أسرى إسرائيليين، في إطار الاتفاق الساري بين الحركة وتل أبيب منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

(الأناضول)