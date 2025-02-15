حماس: استئناف تبادل الأسرى جاء بضمانات الوسطاء لإلزام إسرائيل بالاتفاق

أسير فلسطيني أُطلق سراحه في إطار صفقة تبادل الأسرى السادسة لدى وصوله إلى مدينة رام الله

غزة: قالت حركة “حماس” إن استئناف عملية تبادل الأسرى السبت، جاء بعد حصولهم على ضمانات من الوسطاء لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف المتحدث باسم “حماس” عبد اللطيف القانوع، في بيان: “استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء، وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق”.

وتابع، إن الحركة “تنتظر بدء تنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني (لاتفاق وقف إطلاق النار) بناء على وعد الوسطاء لنا وضماناتهم لذلك”.

وأشار إلى أن “موقف حماس وجهود الوسطاء أفضى لإلزام الاحتلال”، لافتا إلى أن “الاتصالات مستمرة لمتابعة ذلك واستعدادا لمفاوضات المرحلة الثانية”.

وشدد على أنه “لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

واعتبر مماطلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق مخرجا لـ”إنقاذ نفسه وحكومته”، مؤكدا على أن حركته “لن تسمح بإفشال الاتفاق”.

وفي وقت سابق، سلمت كتائب “القسام” و”سرايا القدس” ثلاثة أسرى إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها سلمتهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

تسليم هذه الدفعة واجه الأسبوع الماضي عقبات بسبب عدم التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، ما دفع “القسام” الاثنين، للإعلان عن تجميد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لحين وقف انتهاكات تل أبيب.

وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف وقتل فلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

ونتيجة لذلك، شهدت الأيام الماضية حراكا للوسطاء حيث قالت حركة “حماس” في بيان، الخميس، إن الوسطاء في مصر وقطر بذلوا جهودا لإزالة العقبات وسد الثغرات التي تسببت بها الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، حيث وصفت أجواء المباحثات بـ”الإيجابية”.

وأكدت آنذاك أنها مستمرة “في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد”.

ورغم ضمانات الوسطاء، إلا أنه لم يدخل حتى الجمعة أي منازل متنقلة (كرفانات) أو معدات وآليات ثقيلة إلى القطاع وفق ما نص عليه البرتوكول الإنساني، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

والخميس، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بدخول 763 شاحنة إلى قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل عنها.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)