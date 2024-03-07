حماس: استشهاد معتقلين من غزة تحت التعذيب “جريمة حرب”- (تدوينة)

غزة: قالت حركة حماس، الخميس، إن استشهاد معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بسبب التعذيب في سجون إسرائيل، “جريمة حرب تستدعي تحقيقا دوليا”.
جاء ذلك في بيان للحركة، بعد ساعات من كشف تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” العبرية، عن استشهاد 27 معتقلا فلسطينيا من غزة أثناء احتجازهم في معتقلات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
🔴سبق صحفي لجريدة هآرتس الإسرائيلية
27 أسيرا فلسطينيا توفوا (قتلوا) في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر . pic.twitter.com/J9lcS5qX1l
— اسرائيل من الداخل-أحمد ابو غوش (@from7october) March 7, 2024
وأوضحت حماس، أن “تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية مقتل نحو 27 فلسطينيا معتقلا من غزة تحت التعذيب وسوء المعاملة، دليل إضافي على حجم الجرائم والانتهاكات والفظائع التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال”.
واعتبرت ذلك “جريمة حرب تستدعي التحقيق من قبل مؤسسات حقوقية دولية”.
كما دعت الحركة، “اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى القيام بدورها القانوني والإنساني، والاطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم (الأسرى)، وذلك في ظل التعتيم الإسرائيلي المتعمد حول أعدادهم وظروف احتجازهم”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت “هآرتس”: “توفي 27 معتقلا من غزة أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية، منذ اندلاع الحرب” في 7 أكتوبر.
وأضافت: “توفي المعتقلون في معتقلي سدي تيمان وعنتوت، أو أثناء التحقيق معهم في الأراضي الإسرائيلية”.
وتابعت الصحيفة: “لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن ظروف الوفاة، لكنه قال إن بعضهم عانوا من ظروف صحية سابقة، أو أصيبوا خلال الحرب”.
والأحد، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن خلافات بين الجيش ومصلحة السجون، حول استيعاب المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، نظرا لتزايد أعدادهم.
وأكدت الإذاعة حينها، أن “الجيش الإسرائيلي يضطر إلى احتجاز المعتقلين في اثنين من مرافق الاحتجاز المؤقتة”، أحدهما في معسكر مطار تيمن في بئر السبع (جنوب)، والآخر في معسكر عنتوت شمال شرقي القدس.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمار هائل بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
مع عصابة الإرهابي الدموي النازي الصهيوني بنغفير حاصر حصارك أيها الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون، والله ينصر فلسطين و يهزم دويلة الشر هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه رب العالمين المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي وعصابة البانتاغون العفن النتن الذي يرسل أسلحته وجنوده لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور 🇵🇸🤕☝️☝️🔥🚀👹🚀🔥🚀🔥🚀
اسرائيل تحارب غزة بدعم امريكي واوروبي، اين العرب والمسلمين؟! ام انهم يدعمون اسرائيل، هل جنوب افريقيا وكولومبيا وتشيلي ونيكاراجوا اقرب الى فلسطين من مصر والاردن والسعودية والامارات؟!
الكيان الإسرائيلي يحفر قبله بنفسه وبشغف وعن كثب ، إنهم يستعجلون زوالهم من شدة اليأس والقنوط من مجاراة شجعان المقاومة وسكان غزة الثابتين .. ما يقوم به كبيرهم نتن ياهو الذي علمهم الإرهاب من استهداف للأطفال والنساء والبنى التحتية والمنازل لدليل قاطع على حالة من اليأس الأسود والحَزَن القاتل الذي يشبه إلى حد كبير الانتحار الجماعي وليس الحرب أو القتال ..
على حماس واليمنيين مطالبة الأمم المتحدة بإدانة إسرائيل بإرتكاب جرائم حرب ضد الأسرى الفلسطينيين في مفاوضاتها مع والوسطاء . وخاصة إذا ثبت أن لليمنيين أسرى بحارة فليكن تحريرهم مقابل إدانة إسرائيل بجرائم حرب ضد الأسرى كما هددت إسرائيل الأمم المتحدة بطرد تمثيليتها من تل أبيب إن لم تندد بأفعال حماس والإغتصاب الجنسي المزعوم.
اين هو المدعي العام كريم خان !
إنه مطلوب من المدعي الروسي ، فأيّ شخص حر يتمكن من القبض عليه وتسليمه لروسيا يكون قد قدم للبشرية المقهورة المظلومة خدمة عظيمة.
الصورة شهادة زوال كيان الصهاينة من فلسطين كل فلسطين إن عاجل إن آجل ….