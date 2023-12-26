حماس: اغتيال “موسوي” في سوريا إجرام صهيوني ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية

غزة: أدانت حركة “حماس”، الثلاثاء، “اغتيال” القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، جراء قصف منسوب لإسرائيل على سوريا، واعتبرت الواقعة “انتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية”.

وقالت في بيان نشرته عبر “تلغرام” إن “اغتيال الاحتلال الصهيوني للعميد رضي موسوي في الأراضي السورية، هو جريمة واعتداء جبان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة عربية”.

وأضافت أن هذا الفعل “عربدة وإجرام صهيوني، ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يدعو إلى عزله وتجريم إرهابه ومحاكمته”.

وفي السياق، أشادت “حماس” عبر بيانها بدور موسوي في “خدمة المقاومة الفلسطينية” (دون مزيد من التفاصيل)، مشددة على أن “جرائم العدو الصهيوني، داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وأمتنا، وإخماد مقاومتنا المستمرة، حتى دحره وزواله عن أرضنا”.

وأمس الاثنين، أعلنت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية (شبه رسمية)، مقتل رضي موسوي، إثر هجوم نفذته إسرائيل في سوريا، فيما لم تعلن تل أبيب رسميا مسؤوليتها عن الحادث.

وقالت الوكالة، إن موسوي كان يعمل “مستشارا عسكريا” في سوريا.

وتزامنت واقعة الاغتيال مع حرب شرسة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت حتى الثلاثاء، 20 ألفا و 915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

كما تشهد الجبهة الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة، مواجهات مسلحة يومية مع عناصر “حزب الله”، أسفرت حتى اليوم، عن استشهاد 26 مدنيا لبنانيا، بينهم 3 صحافيين و3 أطفال، إضافة إلى 126 عضوا في “حزب الله”.

وعلى الجانب الآخر، تسببت الهجمات التي ينفذها “حزب الله” في مقتل 5 مدنيين إسرائيليين، و8 جنود إسرائيليين، وفق ما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات في تل أبيب.

(وكالات)