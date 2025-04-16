حماس: اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي والمستوطنين للأقصى انتهاك صار

غزة: أكدت حركة حماس، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية والمستوطنين باحات المسجد الأقصى يمثل “انتهاكا صارخا” لقدسية المسجدين.

وقالت الحركة في بيان، إن “الاقتحام الذي نفذه غفير للحرم الإبراهيمي وقطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه، يأتي في إطار سياسة عدوانية ممنهجة”.

وأضافت أن تلك السياسة “تستهدف تهويد المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني بقوة السلاح”.

وأضافت أن ذلك “يمثل انتهاكا صارخا لقدسية المسجد الأقصى ومكانته لدى الأمة الإسلامية جمعاء، وخرقًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية.

وحذرت الحركة من “مغبّة استمرار هذه الاعتداءات”، محملة إسرائيل “كامل المسؤولية عن تداعياتها”.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني “سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد، مهما كلّف ذلك من تضحيات”.

وشددت على أن المسجد الأقصى “سيبقى حقا خالصا للمسلمين، وأي مساس بوضعه التاريخي والقانوني هو لعب بالنار ومقدمة لانفجار شامل تتحمل حكومة الاحتلال وحدها تبعاته”.

ودعت الحركة “جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه، وإفشال محاولات فرض الوقائع الاحتلالية بالقوة”.

وطالبت “قادة وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتهم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه حماية المسجد من خطر التهويد في ظل حكومة المتطرفين الصهاينة، بقيادة الفاشيين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير”.

كما طالبت الحركة “بدعم وتعزيز صمود أهلنا في القدس الذين يتعرضون لمحاولات التهجير والاقتلاع، تنفيذًا لمخطط الاستفراد والتهويد ضد أرضنا ومقدساتنا”.

وصباح الأربعاء، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات أمنية مشددة وأدى إلى جانب عشرات المستعمرين رقصات تلمودية ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وتغلق إسرائيل المسجد الإبراهيمي 10 أيام في كل عام خلال أعياد مختلفة أمام المسلمين وتفتحه للمستوطنين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وفي القدس قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “683 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية من اليوم الرابع لعيد الفصح اليهودي بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

وسمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحاديا في العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم المعارضة المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ومنذ ذلك الحين تجري الاقتحامات يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وتبلغ ذروتها في فترة الأعياد اليهودية.

(وكالات)