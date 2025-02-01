حماس: الإعلان الأمريكي عن مشاريع لتهجير فلسطينيي غزة “شراكة بالجريمة”

إسطنبول: قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، السبت، إن الإعلان الأمريكي المتكرر عن مشاريع لتهجير فلسطينيي غزة يمثل “إصراراً على الشراكة في الجريمة”، بعد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بالقطاع على مدار أكثر من 15 شهرا.

وشدد أبو زهري، في بيان، على أن “مشاريع تهجير فلسطينيي غزة سخيفة وليس لها قيمة، وما فشل الاحتلال الإسرائيلي بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة”.

وجاء في البيان أن “الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير فلسطينيي القطاع، تحت ذرائع إعادة بنائه، يمثل إصراراً على الشراكة في الجريمة”.

واعتبر القيادي بحماس أن إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع تهجير فلسطينيي غزة يمثل “وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في المنطقة”.

ومساء الجمعة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن نقل فلسطينيين من قطاع غزة، معربا عن ثقته بأن دولتي مصر والأردن ستستقبلان فلسطينيين من القطاع.

جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وردا على سؤال عن رفض مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من غزة، قال ترامب “سيأخذون سكانا من غزة، وأعتقد أن مصر ستفعل ذلك أيضا”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمقترح نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة”، الذي أبادته إسرائيل طوال نحو 16 شهرا.

(الأناضول)