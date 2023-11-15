“حماس”: الاحتلال الإسرائيلي ينسج مسرحية هزيلة بوضع أسلحة بمجمع “الشفاء”

إسطنبول: قالت حركة “حماس”، الأربعاء، إن زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على أسلحة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة “مسرحية هزيلة”.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الحركة على “تيلغرام” رداً على بيان لجيش الاحتلال قال فيه إنه اقتحم مجمعاً محدداً “توجد حوله معلومات استخبارية تشير إلى وجود أعمال لحماس، وبناء على ضرورة عملياتية”.

وورد في البيان: “زعم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة”.

وأضافت الحركة أن تلك المزاعم “هي نفسها الدعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه مستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسج مسرحية هزيلة لم تعد تنطلي على أحد”.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية، وَصَفَها شهود عيان بأنها “كابوس”، بينما كان المجمع يضم مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقالت “حماس” في بيانها: “كرّرنا أكثر من مرة، ومنذ أسبوعين، دعوتنا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال وادعاءاته الباطلة، لأننا ندرك مستوى الكذب والتضليل الذي يسوقه الاحتلال، للتغطية على جرائمه بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزل”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “لا مؤشرات” على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء، رغم أن الجيش ادعى، على مدى أسابيع، وجود أسرى إسرائيليين فيه.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما تنفيه مراراً حركة “حماس” والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

(الأناضول)