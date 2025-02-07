حماس: الاحتلال يماطل بتنفيذ “البروتوكول الإنساني” لوقف إطلاق النار

غزة: قالت حكومة حماس الجمعة، ان منع اسرائيل إدخال المعدات الثقيلة الى قطاع غزة لازالة أطنان الركام التي خلفتها الحرب، سيعطل انتشال جثث المحتجزين الاسرائيليين الذين يفترض تسليمهم بموجب اتفاق وقف اطلاق النار.

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي الحكومي لحماس سلامة معروف في مؤتمر صحافي “منع ادخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع 55 مليون طن من الركام يعني عدم القدرة على إخراج جثامين الشهداء وفتح الشوارع وسيؤثر بلا شك على قدرة المقاومة على استخراج قتلى الاحتلال من الأسرى الذين قصفهم من تحت هذا الركام”.

قالت حركة حماس، الجمعة، إن سلطات الاحتلال تماطل بتنفيذ “البروتوكول الإنساني” من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان: “الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم”.

وأضاف: “طالبنا الوسطاء (مصر وقطر) بمضاعفة جهدهم والضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني”.

وشدد على أن حماس ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وقال معروف، إنه رغم مرور 20 يوما على الاتفاق فإن الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع ما زالت تتدهور بشكل خطير بسبب المماطلة الإسرائيلية.

وأوضح معروف خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة، أن حجم المساعدات التي دخلت القطاع منذ 19 يناير لم تتجاوز 8 آلاف و500 شاحنة من أصل 12 ألف شاحنة كان يفترض دخولها.

وذكر أن “غالبية المساعدات التي وصلت للقطاع تحمل طرودا غذائية وخضارا وفواكه وسلعا ثانوية على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعبا واضحا بالاحتياجات وأولويات الإغاثة والإيواء”، وفق قوله.

وبيّن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن ما دخل من الخيام لا يتجاوز 10 بالمئة من الاحتياج المطلوب، فيما لم تدخل قوات الاحتلال أي بيت متنقل إلى الآن.

وعلى صعيد الوقود، قال معروف إن ما يدخل يوميا لا يتجاوز نحو 15 شاحنة من أصل 50 يُفترض وصولها للقطاع.



ولفت إلى أن هذه الشاحنات مخصصة لتشغيل المستشفيات والمرافق العامة، ونقصها يتسبب بمفاقمة أزمة الكهرباء وعمل القطاعات الخدماتية والحيوية.

وبشأن مخطط تهجير الفلسطينيين، قال متحدث حماس: “نقدر مواقف كل الدول التي رفضت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير شعبنا”.

وأضاف: “الموقف الفلسطيني موحد ضد مشروع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهجير شعبنا، وهو مسنود بموقف عربي وإسلامي وعالمي”.

وكشف ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

