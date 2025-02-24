حماس: التصريحات المنسوبة لموسى أبو مرزوق في نيويورك تايمز “غير صحيحة وتم اجتزاؤها من سياقها”

غزة: أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، أن التصريحات المنسوبة لرئيس مكتب العلاقات الخارجية موسى أبو مرزوق، بشأن “عملية طوفان الأقصى”، والتي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، “غير صحيحة وتم اجتزاؤها من سياقها”.

جاء ذلك على خلفية تداول تصريحات لأبو مرزوق، اليوم الإثنين، بأنه لم يكن على اطلاع على خطط هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنه ما كان ليوافق عليه لو أدرك العواقب التي ترتبت عليه.

وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام، إن التصريحات التي نشرتها الصحيفة بتاريخ 24 فبراير 2025 “لم تعكس المضمون الكامل لإجابات أبو مرزوق خلال المقابلة التي أُجريت معه قبل عدة أيام”، مشيرة إلى أنه “تم إخراجها من سياقها بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى الذي قُدم في المقابلة”.

وأضاف البيان أن أبو مرزوق “أكد أن عملية السابع من أكتوبر المباركة هي تعبير عن حق شعبنا في المقاومة ورفضه للحصار والاحتلال والاستيطان”. كما شدد على أن “الاحتلال المجرم هو المتسبب في جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة، وتُعد انتهاكًا للقوانين الدولية، وكانت صادمة للعالم أجمع”.

وتابع البيان أن أبو مرزوق “أكد التزام الحركة بمواقفها الثابتة وحق شعبنا في المقاومة حتى إزالة الاحتلال عن كامل أرضنا”. و”على موقف الحركة الثابت في التمسك بحق شعبنا في المقاومة بجميع أشكالها، حتى التحرير والعودة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة”.

وجاء في بيان الحركة أيضا أن أبو مرزوق “أوضح أن سلاح المقاومة ملك لشعبنا، وهدفه حماية شعبنا ومقدساتنا، ولا يجوز التفريط به أو التنازل عنه طالما أن هناك احتلالًا لأرضنا”.

في ذات السياق أيضا، أوضح المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، الإثنين، أن الحركة متمسكة “بسلاح المقاومة” باعتباره “سلاحا شرعيا” وأنه لا نقاش في هذا الأمر طالما هناك احتلال للأرض الفلسطينية.

وقال في منشور عبر منصة تلغرام: “سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة والآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية”.

وتابع: “ستبقى المقاومة بكل أشكالها حقا مشروعاً لشعبنا حتى التحرير والعودة، وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني”.