حماس: الجيش الإسرائيلي صعد “حرب الإبادة” في غزة خلال عيد الفطر

غزة: قال متحدث حركة حماس عبد اللطيف القانوع، السبت، إن الجيش الإسرائيلي “صعد من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال أيام عيد الفطر وضاعف من استهداف المدنيين وارتكاب المجازر”.

وأفاد القانوع، في بيان، بأن “الاحتلال صعّد من حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في أيام عيد الفطر حيث ارتقى مئات الشهداء في قصف السيارات المدنية والبيوت المأهولة بالسكان والتجمعات البشرية والأسواق المكتظة متجاهلاً المشاعر الدينية للمسلمين ومنتهكاً لقدسية أعيادهم”.

وأضاف أن “الاحتلال المجرم لم يراعِ حرمة لشهر رمضان ولا لطقوس عيد الفطر بل ضاعف من استهداف المدنيين وارتكاب مزيد من المجازر وهو ما يمثل تمرداً على كل الأعراف والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية”.

ودعا القانوع “الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الخروج بالمسيرات واستدامة حالة التظاهرات لنصرة الشعب الفلسطيني والضغط باتجاه وقف الحرب المسعورة”.

واعتبر أن “استدامة التظاهرات في مختلف مدن العالم وتوسيع مساحة الدعم والإسناد أحد أهم أدوات نصرة شعبنا الفلسطيني والضغط لوقف الحرب المجنونة”.

وقال إن حماس “تحيي كل جبهات المقاومة التي تلتحم مع مقاومة شعبنا في الشهر السابع على التوالي من الحرب على قطاع غزة وتسانده وتؤكد على حقه في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره”.

(الأناضول)