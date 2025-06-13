حماس: العدوان الإسرائيلي على إيران تطور خطير ينذر بانفجار المنطقة

إسطنبول: قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي الواسع على إيران “تطور خطير ينذر بانفجار إقليمي واسع”، مؤكدة أن “المشروع الصهيوني يمثل خطرا وجوديا على المنطقة بأسرها”.

وأدانت حماس في بيان، بـ”أشد العبارات” الهجوم، واعتبرته “تطورا خطيرا يؤكد طبيعة المعركة المصيرية مع عدو الأمة المركزي”.

وقالت إن “العدوان يعكس إصرار حكومة نتنياهو المتطرفة على جر الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية، ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة”.

وأضافت أن “العدوان الغاشم يعد انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد مجددا أن المشروع الصهيوني يمثل خطرا وجوديا على المنطقة بأسرها، لا على فلسطين وحدها، ويستهدف كل من يرفض الخضوع ويصرّ على دعم قضايا الأمة وفي مقدّمتها قضية فلسطين”.

وأعربت حماس عن تضامنها الكامل مع إيران، مقدمة التعازي لقيادتها وشعبها “باستشهاد عدد من كبار القادة والعلماء، بينهم اللواء حسين سلامي والفريق محمد باقري، وعدد من العلماء”.

وأكدت أن “إيران تدفع ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها، وتمسكها بقرارها الوطني المستقل”، مشددة على أن ذلك “يتطلب موقفا موحدا من قوى الأمة الحية في مواجهة العدوان”.

وشددت على أن “الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، والمعركة معه معركة مصير تتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود لحماية شعوبنا من جرائمه ومخططاته التوسعية”.

(الأناضول)