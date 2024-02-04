حماس: القصف الأمريكي البريطاني على اليمن “تصعيد سيجر المنطقة إلى المزيد من الاضطراب”

غزة: أدانت حركة حماس اليوم الأحد بشدة القصف الأمريكي البريطاني على اليمن، معتبرة إياه “تصعيدا سيجر المنطقة إلى المزيد من الاضطراب”.

وقالت الحركة في بيان “ندين بشدة القصف الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية ونعده اعتداءً سافراً على سيادة دولة عربية شقيقة”.

واعتبر البيان القصف “تصعيدا سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تتحمل واشنطن والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعياته”، داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم من “العدوان الأمريكي واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ أكثر من 120 يوما”.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن صباح اليوم الأحد أن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 48 غارة جوية على العاصمة صنعاء و6 محافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

وتشن جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني /نوفمبر الماضي عمليات عسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن تقول إنها تستهدف سفنا إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وردا على الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا شن باستهداف مواقع تابعة للحوثين، مبررة ذلك بأن هجماتهم تهدد الملاحة الدولية.

من جانبهم، قال الحوثيون إن الهجمات البريطانية والأمريكية لن تردعهم عن شن هجماتهم.

وأدرجت الولايات المتحدة جماعة أنصار الله الحوثية في قائمة المنظمات الإرهابية.

(د ب أ)