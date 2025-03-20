حماس: المحادثات مع الوسطاء مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة 

غزة: أعلنت حركة “حماس” الخميس، استمرار محادثاتها مع الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام تل أبيب بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه.

وقال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان: “المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان عن شعبنا والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاق وإجباره بالتراجع عن مخططه”.

وأضاف: “متمسكون باتفاق وقف إطلاق النار ونعمل مع الوسطاء على تجنيب شعبنا الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة”.

وتابع: “حصار غزة وتجويعها وحرب الإبادة فيها يتطلب تحركا عاجلا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ شعبنا من الإبادة ومنع تجويعه ورفع الحصار عنه”.

والأربعاء، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، تبادلا خلاله الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال متحدث الخارجية المصرية، تميم خلاف، في البيان، إن عبد العاطي “تبادل الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث”.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “710 شهداء وأكثر من 900 جريح”، حسب متحدث وزارة الصحة بغزة خليل الدقران صباح الخميس.

(الأناضول)