حماس: المرحلة الثالثة للحرب “تسويق” إسرائيلي أمريكي للإبادة- (فيديو)

غزة: اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن حديث إسرائيل عن الانتقال لمرحلة ثالثة من الحرب في قطاع غزة بمثابة “تسويق” من تل أبيب والولايات المتحدة لمواصلة “جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده القيادي في الحركة أسامة حمدان، الأربعاء، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال: “تسويق الاحتلال والإدارة الأمريكية للمرحلة الثالثة من الحرب يهدف لتجميل صورتهما، ويؤكد إصرارهما على مواصلة جريمة الإبادة الجماعية بغزة”.

وأضاف: “المرحلة الثالثة تعني الاستمرار في القتل والتدمير تحت عنوان جديد، فجرائم الإبادة والتدمير ومنع دخول المساعدات وخلق واقع غير قابل للحياة، كلها متواصلة”.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الجاري أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري لصحيفة “نيويورك تايمز”، بدء الجيش بتنفيذ “مرحلة جديدة (ثالثة) من الحرب بقطاع غزة، أقل كثافة في القتال، وتشمل قوات برية وهجمات جوية أقل”.

وفي السياق، أشار حمدان إلى أن إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب يأتي “لمصالحه الشخصية ومستقبله السياسي”.

وتابع: “نتنياهو لا يهتم بقضية الأسرى ولا بإعادتهم، وهو يهمل استغاثتهم ونداءاتهم”.

وعلى صعيد آخر، جدد حمدان تأكيد حركته على أن مفاوضات تبادل الأسرى يجب أن تستند “لوقف كامل للعدوان على غزة”.

وقال: “تلقينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال الوسطاء المصريين والقطريين، وبالتشاور مع المقاومة قدمنا تصورا للتعامل مع الأفكار وتم نقله للوسطاء”.

واتهم حمدان الحكومة الإسرائيلية بـ”المماطلة في هذا الملف”، قائلا إنها “تستخدمه لكسب الوقت لاستمرار العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم دون أن تأبه بحجم الجرائم بحق الفلسطينيين أو بحجم خسائرها من الجنود أو في صفوف أسراها لدى المقاومة”.

وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.

كما ندد حمدان خلال حديثه بـ”مواصلة إسرائيل حرب التجويع والتعطيش الممنهجة بغزة”، قائلا إن “أكثر من 800 ألف فلسطيني أصبحوا يعيشون مجاعة حقيقة هناك”.

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تواصل “منع إدخال المساعدات والمواد الغذائية والوقود والغاز للقطاع”.

” 800 ألف فلسطيني يعيشون في مجاعة حقيقية بسبب منع الاحتلال إدخال الإمدادات الضرورية إلى قطاع #غزة“ القيادي في حركة #حماس أسامة حمدان #فلسطين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/lOVOWRNn35 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 17, 2024

وحمل حمدان الجانبين الأمريكي والإسرائيلي “المسؤولية عن جرائم وحرب الإبادة المستمرة على القطاع”.

“الإدارة الأميركية شريكة في قتل شعبنا ولن تكون بمعزل عن المساءلة قانونياً وأخلاقياً”. القيادي في حركة #حماس أسامة حمدان #فلسطين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/5uFEpo1RQg — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 17, 2024

وتشترط “حماس” وقفا كاملا للحرب على غزة للدخول بمفاوضات حول أي صفقة تبادل جديدة، الأمر الذي ترفضه إسرائيل التي تقول إنها تبدي تفهما إزاء “الهدن المؤقتة”.

” المقاومة في #الضفة لن يثنيها القتل عن أداء واجبها ذلك أن معركة #طوفان_الأقصى تعني كل #فلسطين ومستقبلها” القيادي في حركة #حماس أسامة حمدان pic.twitter.com/fyCmvLfOya — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 17, 2024

“حكومة #ألمانيا بشراكتها وبدعمها لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” تستعيد التاريخ النازي بأبشع صوره” القيادي في حركة #حماس أسامة حمدان #فلسطين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/0jUzfQMVCi — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 17, 2024

(الأناضول)