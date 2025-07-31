سياسة | عربي | فلسطين

حماس: المقاومة الفلسطينية لن تتوقف لحين انتهاء “الاحتلال”

منذ 12 دقيقة

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غزة: قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إن المقاومة الفلسطينية لن تتوقف قبل زوال “الاحتلال” وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، وذلك ردا على إعلان نيويورك الذي دعا الحركة إلى إلقاء السلاح.

دعا إعلان صدر يوم الثلاثاء عن السعودية وفرنسا، بدعم من مصر وقطر وجامعة الدول العربية، حماس إلى نزع سلاحها وتسليمه للسلطة الفلسطينية، التي يقولون إنها يجب أن تحكم جميع الأراضي الفلسطينية.

وتسعى السعودية وفرنسا إلى حشد مزيد من الدعم الدولي للإعلان الذي يحدد خطوات نحو تطبيق حل الدولتين.

(رويترز)

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