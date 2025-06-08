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حماس: المقاومة تدير حرب استنزاف ونتنياهو يبحث عن وهم النصر المطلق

منذ 21 دقيقة

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غزة: أفادت حركة حماس، اليوم الأحد، بأن “المقاومة” تدير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين، وتفاجئ العدو يوميا بتكتيكات ميدانية متجددة.

وقالت حماس، في بيان صحافي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن “تصعيد الاحتلال عمليته العسكرية يفاقم خسائره، ويدفع أسراه نحو المجهول، ولا حل إلا عبر صفقة شاملة، وهو ما يرفضه نتنياهو”.

وشددت الحركة على أن “النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهم يضلل جمهوره”، مشيرة إلى أن “الحرب التي أرادها نتنياهو بلا نهاية تحولت إلى عبء يومي، وستكون نهايته السياسية والشخصية، بعد سقوط وهم الحسم السريع”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أمس السبت قتل وجرح ستة عسكريين إسرائيليين بعد تفجير عين نفق مفخخة مسبقا في قوة راجلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

( د ب أ)

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