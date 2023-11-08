حماس: المقاومة في غزة قتلت ضابطا إسرائيليا برتبة عقيد- (فيديو)

غزة: أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية، الأربعاء، أن فصائل المقاومة بقطاع غزة “قتلت ضابطا برتبة عقيد من وحدة إسرائيلية متخصصة في حرب الشوارع”.

جاء ذلك في تصريحات للقيادي بحركة حماس أسامة حمدان، في مؤتمر صحافي، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال حمدان، إن “المقاومة في غزة تُنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة”.

وكشف أن “آخر هؤلاء القتلى كان اليوم الأربعاء، ضابطا برتبة عقيد من وحدة شلداغ، المتخصصة في حرب الشوارع”.

وأوضح أن “ما سمح العدو (إسرائيل) بنشره فقط عن مقتل 32 جنديا وضابطا في المعركة البرية هو محض افتراء، فالعدد أضعاف ذلك بكثير”.

القيادي في حماس أسامة حمدان: المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ والخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/JZFNUA8yfo — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 8, 2023

واعتبر حمدان، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحمل شخصيا إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب، الذين أبدينا استعدادنا للإفراج عنهم”.

وحتى الساعة 15:17 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق فوري من تل أبيب بشأن تصريحات قيادي “حماس”، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الأربعاء، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، خلال القتال في شمال قطاع غزة، دون توضيح رتب الضحايا.

كما جدد حمدان، دعوة “حماس” للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ”إرسال وفود إلى كل مستشفيات غزة لتتثبت بنفسها من خلو المشافي من قيادات حماس”، ردا على مزاعم إسرائيلية بأن الحركة “بنت أنفاقا ومراكز قيادة تحت المستشفيات بالقطاع”.

وقال حمدان، “رسالتنا للإدارة الأمريكية، نقول للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته.. عليكم أن تتوقفوا عن التفكير في وهم التخطيط لحكم غزة بعد العدوان.. الغلبة للمقاومة ولشعبنا. تعلموا من دروسكم السابقة في الشرق الأوسط وغيره”.

وأشار القيادي في “حماس”، إلى أن “الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة عن المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، لاسيما بعد الضوء الأخضر الذي أعطته للاحتلال”.

وأوضح أن “العالم والشعب الأمريكي بات يرى هذا التكرار في الحديث عن الهدن الإنسانية، مع ادعاء الفشل أمام إصرار الاحتلال، هو نوع من الخداع والمماطلة لمنح الكيان الصهيوني فرصة إضافية لارتكاب مزيد من المجازر”.

وأضاف: “المطلوب اليوم العمل على وقف العدوان على شعبنا بشكل فوري”.

وتابع مخاطبا نتنياهو: “الأجانب (المحتجزين) سيطلق سراحهم، وهم كما قلنا ضيوف، ولكن لابد من توافر الظروف الميدانية والأمنية لضمان سلامتهم، أما جنودك فتعرف ما هو الثمن المطلوب”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، نفذت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، هجوما على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة “ردا على انتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، وخاصة المسجد الأقصى”.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1538 إسرائيليا وإصابة 5431، وفقا لمصادر رسمية، كما أسرت “حماس” ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

(الأناضول)