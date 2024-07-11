سياسة | عربي | فلسطين

حماس: الوسطاء لم يبلغونا حتى الآن بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

11 - يوليو - 2024

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القاهرة: قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الخميس إن الوسطاء لم يبلغوها حتى الآن بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في البيان “لم نبلغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”.

وأضاف البيان “الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته”.

وتأتي تصريحات حماس في الوقت الذي يكثف فيه الوسطاء القطريون والمصريون، بدعم من الولايات المتحدة، جهودهم هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مقابل فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

 (رويترز)

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