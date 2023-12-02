حماس: بايدن مجرم حرب أعطى الضوء الأخضر للعدوان الإسرائيلي

غزة: قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت “الضوء الأخضر لهذا العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
وأكد الرشق كذلك على أن الولايات المتحدة “تكرر بوقاحة الأكاذيب الصهيونية” بأن حماس مسؤولة عن عدم تمديد الهدنة. ثم وصف عضو حماس الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بـ “مجرمي الحرب” الذين “يعملون كأبواق لجهاز الدعاية الصهيونية المظلمة”.
(وكالات)
صدقت. و متآمر كل من يجتمع مع هؤلاء القتلة بحجة التنسيق والتهدئه
إنهم صهاينة و لا ريب في ذلك
اللهم أرنى فيهم عجائب قدرتك قتلت الأطفال.
حسبنا الله و نعم. الوكيل.
لم يأت بجديد ،، الكل يعلم ويعرف الدعم المطلق
هذا شئ معروف والجسر الجوي اكبر برهان بالاضافة الى 100 قنبلة خلال الايام القليلة الماضية لدك الحصون.
لا يحتاج أي شخص من الأدلة لتاكيد ان امريكا هي من تحارب حماس والمقاومة وهذا يزيدنا شرف ورفعة فمن كان ضد امريكا نحسبه في خير