حماس: بدء اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

غزة: أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء بدء اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت وكالة “شهاب” للأنباء اليوم عن الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قوله إن “اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت، ونحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة”.

وأضاف القانوع أن “الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار ويراوغ ويماطل في تنفيذه” مشيرا إلى أن “الإيواء والإغاثة لشعبنا قضية إنسانية ملحة لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال”.

وأكد أن “إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه تعيد الحياة في غزة بعد الدمار الهائل فيها”، لافتا إلى أن ” عملية حاجز تياسير شرق طوباس تأتي ردا على العدوان المتصاعد بالضفة وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه”.

وشدد الناطق على أن “غياب محاسبة الاحتلال والصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب حرب إبادة في الضفة على غرار غزة”، لافتا إلى أن “كل محاولات الاحتلال إبادة شعبنا وإسقاط حقه في قطاع غزة والضفة الغربية ستفشل”.

وأكد أن “ما فشل به الاحتلال في قطاع غزة لن ينجح به في الضفة، والمعركة معركة إرادات”.

وكانت حماس وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 15 من الشهر الماضي، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد حرب إسرائيلية استمرت 15 شهرا على قطاع غزة.

وينص الاتفاق على ثلاث مراحل، تشمل الأولى، التي تمتد 42 يوما، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والرهائن، إضافة إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وعودة النازحين، فيما يتم التفاوض خلال هذه المرحلة على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة.

( د ب أ)