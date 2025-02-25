حماس بذكرى مجزرة “الإبراهيمي”: نموذج إسرائيلي فاشي ممنهج ضد شعبنا

غزة: اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الثلاثاء، مجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي ارتكبها مستوطن إسرائيلي بحق مصلين فلسطينيين عام 1994، “نموذجا فاشيا ممنهجا ومتكررا ضد الشعب الفلسطيني”.

وقالت في بيان نشرته في الذكرى السنوية الـ31 للمجزرة التي توافق 25 فبراير/ شباط من كل عام، إن العالم شاهد تفاصيل هذا النموذج الفاشي في “العدوان على قطاع غزة على يد المجرم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرفة وجيشه الصهيونازي”.

وأضافت: “هؤلاء يشكلون خطرا حقيقيا ليس فقط على أرضنا وشعبنا، بل أيضا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل صمت دولي وتقاعس عن تجريم انتهاكاتهم ووقفها”.

وفجر 25 فبراير 1994، نفذ المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، مجزرة بحق المصلين في المسجد الإبراهيمي ما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيا، وجرح عشرات آخرين.

وغولدشتاين، من مستوطني “كريات أربع” في الخليل، وهو طبيب عسكري بالجيش الإسرائيلي، وكان ناشطا في حركة “كاخ” الإرهابية، التي أسسها المتطرف مائير كهانا (قُتل في نيويورك عام 1990).

وأوضحت حركة حماس أن ذكرى المجزرة تأتي في ظل “تصعيد الاحتلال لجرائمه في عموم الضفة والقدس المحتلة، واستمراره في تنفيذ مخططاته العدوانية من الضم والتهجير واقتحام وتدنيس المسجد الأقصى” في تأكيد على “سياسته الإجرامية الممنهجة وانتهاكه الصارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

وذكرت أن المخططات الإسرائيلية “التهويدية والاستيطانية” في الضفة “لن تفلح في ترهيب الفلسطينيين أو تزوير حقائق التاريخ ولن تمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على شبر من أرضنا”.

وجددت حماس مطالبتها “محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وجميع المنظمات الحقوقية في العالم بضرورة محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم البشعة” بحق الفلسطينيين وأرضهم.

ودعت الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس ومخيمات اللجوء والشتات لمواصلة “الصمود والثبات والمقاومة (…) حتى انتزاع حقوقنا وتحقيق تطلعاتنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس”.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع جيش الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم “السور الحديدي”، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 قتيلا وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، وسط دمار واسع.

ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)