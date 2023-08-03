“حماس” تأمل مزيداً من الجهد اللبناني لتثبيت الهدنة في مخيم عين الحلوة

غزة: أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، الخميس، عن أمله في بذل لبنان “مزيداً من الجهد” لضمان تثبيت الهدنة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال بين هنية ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحثا خلاله الأوضاع في المخيم عقب الاشتباكات التي اندلعت، السبت الماضي، وتتجدد بشكل متقطع بين قوات فصائل إسلامية، والأمن الوطني التابعة لحركة “فتح”.

وذكر بيان صدر عن الحركة أن هنية “استعرض مع ميقاتي الأوضاع في مخيم عين الحلوة، في ضوء الأحداث المؤسفة التي تحدث حالياً، وأودت بحياة عدد من أبنائه وجرحت العشرات منهم وروّعت الآمنين”.

وأعرب هنية، وفق البيان، عن “أمله في بذل لبنان المزيد من الجهد لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه”.

وأشار هنية إلى “ضرورة أن يتم احترام القرارات التي اتخذتها المرجعيات (الفصائل) الفلسطينية، وخصوصاً هيئة العمل الفلسطيني المشترك (تعمل على الاتصال مع الفصائل داخل المخيم لتهدئة الأوضاع).

وكانت الهيئة أعلنت، الثلاثاء، تشكيلها لجنة ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار، وسحب كافة المسلحين، وتكليف لجنة تحقيق في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، ورفع الغطاء عن مرتكبي العملية.

وشكلت اللجنة بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية المعنية.

ومساء الأربعاء، وجّه هنية رسالة إلى الأمين العام لجماعة “حزب الله” اللبنانية حسن نصر الله، أعرب خلالها أيضاً عن “أمنياته في أن يبذل نصر الله جهوداً لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيم، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه”، وفق بيان صدر عن الحركة.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في عين الحلوة عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة أكثر من 60 آخرين.

ويعد عين الحلوة، الذي تأسس عام 1948، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، من حيث عدد السكان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تقدر إحصاءات غير رسمية سكان المخيم بما يزيد عن 70 ألف نسمة على مساحة محدودة.

ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف، يتوزعون على 12 مخيماً تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.

(الأناضول)