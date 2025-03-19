حماس تؤكد أنها “لم تغلق باب التفاوض”

القاهرة: أكد مسؤول في حماس الأربعاء أن الحركة لم تغلق باب التفاوض على رغم الغارات العنيفة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ الثلاثاء، مطالبا الوسطاء بإلزام الدولة العبرية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، إن “حماس لم تغلق باب التفاوض ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع من كل الأطراف”.

وأضاف: “حماس تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والبدء بالمرحلة الثانية” من الهدنة التي بدأت في كانون الثاني/ يناير.

(أ ف ب)