حماس تؤكد أن الاتصالات مع الوسطاء تكثفت في الساعات الأخيرة بشأن اتفاق لوقف النار

غزة: أكد مسؤول في حماس الأربعاء أن الاتصالات بين الوسطاء والحركة تكثفت بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، متّهما إسرائيل بـ”مواصلة التلكؤ”.

وقال القيادي في حماس طاهر النونو “اتصالاتنا مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لم تتوقف وتكثفت في الساعات الأخيرة”.

وشدّد على أن “حماس ترحّب بأي جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أن “الاحتلال ما زال يواصل التلكؤ”.

وقال إن الحركة تريد اتفاقا “على قاعدة صفقة شاملة تحقّق وقفا دائما للحرب والانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات وصفقة تبادل أسرى”.

وأكد أن الحركة “جادة في الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى”، معتبرا أنها أبدت “مرونة كافية” لتحقيق ذلك، لكنها “لم تتلقَ أي مقترح جديد بشأن وقف النار حتى الآن”.

وصدرت منذ الثلاثاء دعوات للدفع في اتجاه التوصل الى هدنة في الحرب المستمرة منذ 20 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد حرب استمرت 12 يوما.

وتحدث ترامب الأربعاء عن اعتقاده بأن “تقدّما كبيرا” يتحقّق في ما يتعلق بإنهاء الحرب في القطاع المحاصر والمدمّر، والذي يواجه أزمة إنسانية حادة وخطر مجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي “أعتقد أن تقدما كبيرا يتحقّق في ما يتعلق بغزة وأعتقد أن السبب هو الهجوم الذي نفّذناه”، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تنعكس إيجابا على الوضع في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تتوسط بلاده في محادثات الهدنة الى جانب القاهرة وواشنطن، أن الدوحة تعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل.

وقال “نحاول البحث عن فرصة خلال اليومين القادمين لأن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق”، مضيفا “نتمنى ألّا يستغل الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار مع إيران لتفريغ ما يريد تفريغه في غزة ويستمر (في) قصفه”.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الثلاثاء إلى إنهاء الحرب في غزة، ومثله فعل منتدى عائلات الأسرى المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في المقابل، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير الثلاثاء أن التركيز العسكري سينصبّ مجددا على غزة بعد توقف الحرب مع إيران. وقال “الآن عاد التركيز على غزة، لإعادة الرهائن- الأسرى- إلى ديارهم وتفكيك نظام حماس”.

(وكالات)