حماس: التطبيع مع الاحتلال مرفوض ولا يجب منحه أي غطاء فلسطيني

غزة –”القدس العربي”: أكدت حركة حماس، أن كل أشكال التطبيع مرفوضة ومضرة بالقضية الفلسطينية، بغض النظر عن الدولة التي تتحرك في مسار التطبيع.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في تصريح صحافي “إن كل التجارب السابقة في التطبيع تؤكد أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من هذا الأمر، ويكسبه شرعية لا يستحقها”.

وأكد أنه إلى جانب إلى الضرر الذي يصيب الفلسطينيين من التطبيع “فإن الدول المطبعة خسرت من هذه العلاقات على كل المستويات”.

وأشار إلى ضرورة الإجماع الوطني الفلسطيني على رفض التطبيع وعدم التساوق معه وعدم القيام بأي خطوات يبدو من خلالها أن طرفا فلسطينيا يعطي شرعية أو غطاء أو قبولا لهذا التطبيع.

وأكد أن ذلك يعتبر “مساهمة فلسطينية في خطوة معلومة النتائج والآثار السلبية على القضية الفلسطينية”.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس كل المكونات الفلسطينية إلى إعلان موقف واضح رافض للتطبيع جملة وتفصيلا.

وجاء تصريح القيادي في حركة حماس، في ظل نشاط الإدارة الأمريكية الحالي، لتوسيع رقعة التطبيع العربية، وإدخال السعودية في المربع، خاصة وأن هناك اتصالات تنشط في هذا المجال منذ فترة.

وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وقعت في العام 2020 على اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، ويتردد أن هناك اتصالات سرية عقدت بين مسئولين إسرائيليين ودول عربية وإسلامية جديدة.