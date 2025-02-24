سياسة | عربي | فلسطين

حماس تؤكد عدم تعاطيها مع أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة

24 - فبراير - 2025

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غزة: أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الإثنين، أن عدم تنفيذ إسرائيل كامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين”.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن القانوع  قوله، في تصريحات صحافية اليوم: “لن تتعاطى المقاومة مع أي مفاوضات جديدة مالم يلتزم الاحتلال بالاتفاق وينفذ استحقاقات المرحلة الأولى”.

وشدد على أن “من يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق هو نتنياهو الذي يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى”، مضيفا أن “عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره”.

وأشار القانوع إلى “استمرار الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ وننتظر ردهم بشان ذلك”، مبينا أن “الاتفاق تم برعاية دولية وهو ما يلزم الاحتلال احترامه وتنفيذ مراحله دون مرواغة كما التزمت المقاومة”.

ودعا “الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط أكثر على الاحتلال لانقاذ اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده”.

كانت إسرائيل قد عطلت الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى لديها، التي كان مقررا لها أول أمس السبت، متذرعة بالمعاملة المهينة للأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2025 الساعة 8:11 م

    لن يركع أحرار حماس يا ناس ✌️🇵🇸😎💪🔥🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2025 الساعة 8:15 م

    غدر عصابة الشر :النتن ياهو سموتريتش وبنغفير يجب أن يؤخذ في الحسبان يا إخوان ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🔥

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  3. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    فبراير 24, 2025 الساعة 9:05 م

    الحر لا يلدغ مرتين في جلده .
    لا تنازل
    لا رجوع
    لا ضمانات عاجزة

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  4. يقول د.طارق ابوالهوى:
    فبراير 27, 2025 الساعة 4:30 ص

    كل التقدير والاحترام المقاومة الفلسطينية. ليس لنتنياهو خيار فشل في الحرب ولن يكررها ، وهمه الوحيد البقاء في الحكم لتفادي محاكمته واعتقال بالسجن . سيراوغ ويكذب ويناور ولكن المقامة الحوثيين جاهزين و ردهم يكون فتح بوابات الجحيم على اسرائيل المقاومة جهزت العتاد والزاد مهم صايمين

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  5. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    فبراير 28, 2025 الساعة 8:41 ص

    انه لجهاد نصر او استشهاد . لا عهد لليهود و الصهاينة . لا تحويل علي نزاهة الوسطاء . اصبروا و صابروا و رابطوا . انتم الاعلون ان شاء الله.

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