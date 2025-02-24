حماس تؤكد عدم تعاطيها مع أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة

غزة: أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الإثنين، أن عدم تنفيذ إسرائيل كامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين”.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن القانوع قوله، في تصريحات صحافية اليوم: “لن تتعاطى المقاومة مع أي مفاوضات جديدة مالم يلتزم الاحتلال بالاتفاق وينفذ استحقاقات المرحلة الأولى”.

وشدد على أن “من يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق هو نتنياهو الذي يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى”، مضيفا أن “عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره”.

وأشار القانوع إلى “استمرار الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ وننتظر ردهم بشان ذلك”، مبينا أن “الاتفاق تم برعاية دولية وهو ما يلزم الاحتلال احترامه وتنفيذ مراحله دون مرواغة كما التزمت المقاومة”.

ودعا “الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط أكثر على الاحتلال لانقاذ اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده”.

كانت إسرائيل قد عطلت الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى لديها، التي كان مقررا لها أول أمس السبت، متذرعة بالمعاملة المهينة للأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم.

(د ب أ)