حماس تؤكد على عدم تبادل المحتجزين لديها حتى توقف إسرائيل حربها على غزة- (فيديو)

بيروت: كرر أسامة حمدان القيادي في حركة حماس الفلسطينية اليوم الاثنين موقف الحركة بأن أي مفاوضات حول تبادل المحتجزين غير مطروحة على الطاولة حتى توقف إسرائيل حربها على غزة.

وقال حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت “حماس منفتحة على أي مبادرة للتهدئة من قطر ومصر لوقف العدوان”.

وأضاف “نجدد التأكيد أن لا مفاوضات حتى توقف العدوان بشكل شامل ومنفتحون أمام أي مبادرة تهدف لوقف العدوان من قطر ومصر وسنتعامل معها مع يتوافق مع صمود وتضحيات شعبنا”.

القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: إن أراد العدو استعادة جنوده الأسرى أحياء فإن ذلك لن يتم إلا بعد توقف كامل للعدوان #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/eJCMmI9dmj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2023

(رويترز)