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حماس تؤكد على عدم تبادل المحتجزين لديها حتى توقف إسرائيل حربها على غزة- (فيديو)

منذ 33 دقيقة

أسامة حمدان القبادي في حركة حماس

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بيروت: كرر أسامة حمدان القيادي في حركة حماس الفلسطينية اليوم الاثنين موقف الحركة بأن أي مفاوضات حول تبادل المحتجزين غير مطروحة على الطاولة حتى توقف إسرائيل حربها على غزة.

وقال حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت “حماس منفتحة على أي مبادرة للتهدئة من قطر ومصر لوقف العدوان”.

وأضاف “نجدد التأكيد أن لا مفاوضات حتى توقف العدوان بشكل شامل ومنفتحون أمام أي مبادرة تهدف لوقف العدوان من قطر ومصر وسنتعامل معها مع يتوافق مع صمود وتضحيات شعبنا”.

(رويترز)

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