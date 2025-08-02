حماس تكذب ويتكوف: لن نتخلى عن السلاح إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت الحركة في بيان “تعليقا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها، نؤكد مجددا أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وسبق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن نقلت عن ويتكوف خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال مظاهرة لهم في تل أبيب، أن “حماس مستعدة لنزع سلاحها، لكن علينا التأكد من أنهم يفعلون ذلك فعلا”.

وأضاف ويتكوف أن “عدة حكومات عربية تطالب الآن حماس بنزع سلاحها، لذا نحن قريبون جدا من حل يمكن أن ينهي الحرب (في غزة)”.

وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

(وكالات)