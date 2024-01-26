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حماس تبث مقطعا مصورا لثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة- (فيديو)

منذ 35 دقيقة

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غزة: بثت حركة حماس الجمعة على تلغرام مقطعًا مصورًا ظهرت فيه ثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة، قدمت اثنتان منهنّ نفسَيهما على أنهما جنديتان.

وتم التعرّف على النساء الثلاث استنادًا إلى مصادر رسمية ومدنية، على أنهن محتجزات لدى حماس منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت دانييلا غيلبوا وكارينا أرييف إنهما جنديتان إسرائيليتان، فيما قالت الثالثة دورون شتاينبريتشر إنها مدنية.

وقالت النساء إنهن محتجزات منذ 107 أيام، ما يرجّح أن يكون المقطع قد صُوّر الأحد.

ونُشر المقطع بُعيد طلب محكمة العدل الدولية الجمعة من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب أعمال إبادة في غزة.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصا داخل الدولة العبرية، معظمهم مدنيون، بحسب أرقام رسميّة إسرائيلية.

واحتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أنّ 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 26083 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

(أ ف ب)

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