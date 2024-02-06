حماس تبحث مع الجزائر سبل تخفيف معاناة سكان غزة

غزة: بحث وفد من حركة حماس مع مسؤولين جزائريين، سبل تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته حماس مساء الاثنين، في ختام زيارة أجراها وفد من الحركة إلى الجزائر استمرت 8 أيام.

وضم الوفد، وفق البيان، باسم نعيم عضو المكتب السياسي للحركة في غزة، ويوسف حمدان، ممثلها في الجزائر.

وزار الوفد “مجلس الأمة والتقى رئيسه صالح قوجيل وجمعاً من النواب إضافة إلى نحو 30 حزبا، و10 جمعيات، وعقد لقاءات مع وسائل إعلام وشخصيات جزائرية”.

وأضاف البيان: “هدف الزيارة تعزيز العلاقات مع الأشقاء الجزائريين بكافة أطيافهم وشرائحهم الداعمة والمحبة للقضية الفلسطينية، وتثمين المواقف والجهود الجزائرية في دعم الحق الفلسطيني”.

وبحث الوفد مع المسؤولين الجزائريين، “سبل التعاون والشراكة للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة خلال الوقت الراهن، وما بعد الإعلان عن وقف العدوان على شعبنا واندحار الاحتلال”، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، قدم الوفد مع الجهات الرسمية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني “إحاطة شاملة حول مستجدات معركة طوفان الأقصى وتداعيتها على الصعيد المحلي والدولي”.

كما استعرض الوفد الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، بسبب استمرار الحرب والإبادة الجماعية التي تمارس ضدهم.

(الأناضول)