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“حماس” تتسبّب بإغلاق مطعم في فرنسا

منذ ساعة واحدة

الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي

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أنقرة: أغلقت الشرطة الفرنسية مطعم “CHAMAS TACCOS” بعد تعرّض الحرف (C) في لافتته المضيئة لعطل حال دون إضاءته، ما جعل اسم المطعم يبدو وكأنه يتضمن كلمة “حماس”.
وقعت الحادثة مساء الأربعاء في بلدة فالانس، وانتشرت عبر مواقع التواصل، بعد تصويرها من قبل عمال في المطعم.
ويظهر المقطع المصور مجيء الشرطة بناء على شكوى قدمها سكان المنطقة المحيطة بالمطعم.

ويقول أحد العمال إن الحرف (C) معطّل منذ 6 أشهر وليس أمراً جديداً، فيما بيّنت الشرطة أن المطعم سيبقى مغلقاً حتى إصلاح العطل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية حظرت، بقرار اتخذته في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، “جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”، بزعم أنها “يمكن أن تخلّ بالنظام العام”.

(الأناضول)

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  1. يقول سلام:
    أكتوبر 19, 2023 الساعة 2:09 م

    الحمص فلسطيني ، ويرمز الى كل ما هو فلسطيني،،، فلنجعل كلمة حمص هي كود طوفان الاقصى حول العالم,,!!! لا يوجد اكثر غباء من السلطات الفرنسية التي تجلب المهزلة على نفسها!!!

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  2. يقول الحوار المتمدن:
    أكتوبر 19, 2023 الساعة 2:42 م

    يا للديمقراطية!

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