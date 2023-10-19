“حماس” تتسبّب بإغلاق مطعم في فرنسا

أنقرة: أغلقت الشرطة الفرنسية مطعم “CHAMAS TACCOS” بعد تعرّض الحرف (C) في لافتته المضيئة لعطل حال دون إضاءته، ما جعل اسم المطعم يبدو وكأنه يتضمن كلمة “حماس”.

وقعت الحادثة مساء الأربعاء في بلدة فالانس، وانتشرت عبر مواقع التواصل، بعد تصويرها من قبل عمال في المطعم.

ويظهر المقطع المصور مجيء الشرطة بناء على شكوى قدمها سكان المنطقة المحيطة بالمطعم.

🇫🇷 INSOLITE : Des habitants ont appelé les forces de l’ordre parce qu'on peut lire "HAMAS" sur la devanture lumineuse d'un fast food (Chamas Tacos) à cause d'une lettre en panne qui existe depuis plusieurs mois.. Pour rester informé, suivez @les_spectateurs pic.twitter.com/AxDZHADQzv — Les Spectateurs (@les_spectateurs) October 19, 2023

ويقول أحد العمال إن الحرف (C) معطّل منذ 6 أشهر وليس أمراً جديداً، فيما بيّنت الشرطة أن المطعم سيبقى مغلقاً حتى إصلاح العطل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية حظرت، بقرار اتخذته في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، “جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”، بزعم أنها “يمكن أن تخلّ بالنظام العام”.

(الأناضول)