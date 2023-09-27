حماس تتفق مع الفصائل على توجيه طلب للحكومة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المحلية في غزة 

غزة: أعلنت حركة حماس أنها اتفقت مع الفصائل في غزة اليوم الأربعاء على توجيه رسالة رسمية تطلب من الحكومة الفلسطينية إجراء انتخابات بلدية للهيئات المحلية في القطاع لأول مرة منذ 18 عاما.

وعقدت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة اجتماعا مع وفد رئاسة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الذي وصل من رام الله لبحث سعي حماس لإجراء الانتخابات المحلية.

وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم للصحافيين في غزة بأنه “تم التوافق على إرسال رسالة باسم لجنة المتابعة لكل الفصائل الفلسطينية إلى الحكومة في رام الله، لكي يتم إصدار قرار بتنفيذ هذه الانتخابات”.

وقال قاسم “سمعنا كلاما إيجابيا من كل الفصائل، والجميع أكد على أن المناخات إيجابية لإجراء الانتخابات المحلية”.

من جهته، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اللجنة أبلغت بوجود إجماع فصائلي كامل في غزة على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن وتذليل كافة العقبات أمامها.

وذكر كحيل أن وفد لجنة الانتخابات “سينقل هذا الموقف الإيجابي إلى أصحاب القرار تمهيدا لتحديد موعد قريب للانتخابات والاتفاق على كافة التفاصيل اللازمة بعد توجيه رسالة الفصائل للحكومة”.

وعقدت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منتصف الشهر الماضي اجتماعا تشاوريا مع فصائل ومنظمات أهلية، أعلنت خلاله لأول مرة سعيها لإجراء الانتخابات البلدية ورغبتها في التوافق الوطني على ذلك.

غير أن الحكومة الفلسطينية لم تصدر أي موقف رسمي بشأن خطوة حماس، علما أنها الجهة المكلفة قانونيا بتحديد موعد الانتخابات البلدية وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف عليها.

وفي حينه أبدى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، ترحيبا بخطوة حماس بشأن السعي للتشاور والتوافق لإجراء الانتخابات المحلية البلدية في غزة.

وقال مجدلاني لـ(د.ب.أ)، إن ما تطلبه الحكومة الفلسطينية هو استلام رسالة رسمية من حماس بوصفها سلطة الأمر الواقع تؤكد فيها جاهزيتها لإجراء الانتخابات البلدية وحينها ستقرر الحكومة موعد الانتخابات وتكلف لجنة الانتخابات بإجرائها خلال السقف الزمني القانوني.

كما أن مسئول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه، كشف أن الجمود بشأن إجراء الانتخابات البلدية في غزة كان غير مرتبط بموافقة حكومية وتحديد الموعد بقدر ما هو مرهون بالاتفاق على ماهية الانتخابات وآلياتها.

وذكر المسؤول في اتصال هاتفي مع (د.ب.أ)، أن الحكومة الفلسطينية تشترط اعتبار انتخابات البلدية في غزة مكملة للانتخابات التي جرت في الضفة الغربية قبل عامين، وليست منفصلة عنها.

وأضاف أن القضية الأهم هي ترتيبات وآلية تشكيل محكمة الانتخابات المكلفة بالبت في الطعون والجهة التي ستتولى أمن مراكز الاقتراع والفرز باعتبار ذلك يمس جوهر العملية الانتخابية ويضمن نزاهتها.

وأجريت آخر انتخابات محلية في قطاع غزة عام 2005، واقتصر إجراؤها منذ ذلك الوقت على الضفة الغربية فيما لجأت حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 إلى تشكيل مجالس البلديات بالتعيين.

(د ب أ)