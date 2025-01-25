حماس تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحذر من تداعيات- (صورة)

نازحون فلسطينيون يقفون في شارع صلاح الدين بعد منع إسرائيل عودتهم إلى منازلهم في شمال قطاع غزة 25 يناير 2025،

غزة: قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، إن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه التأخيرات قد يكون لها “تداعيات” على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

ونقل موقع واللا العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم “طلبنا من الوسطاء العمل على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

وتشترط إسرائيل الإفراج عن أربيل يهود للسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة في خرق لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.

يديعوت أحرنوت:

– مفاوضات خلف الكواليس لحل قضية إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود

– إسرائيل أوضحت أنها كلما تمت إعادة الرهينة أربيل يهود بسرعة فإن الانسحاب من نتساريم سيكون أسرع#الجزيرة pic.twitter.com/q876acKhk6 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 25, 2025

وذكرت الحركة في بيان “لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

“إننا نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات”.

(وكالات)