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حماس تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحذر من تداعيات- (صورة)

25 - يناير - 2025

نازحون فلسطينيون يقفون في شارع صلاح الدين بعد منع إسرائيل عودتهم إلى منازلهم في شمال قطاع غزة 25 يناير 2025،

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غزة: قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، إن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه التأخيرات قد يكون لها “تداعيات” على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

ونقل موقع واللا العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم “طلبنا من الوسطاء العمل على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

وتشترط إسرائيل الإفراج عن أربيل يهود للسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة في خرق لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.

وذكرت الحركة في بيان “لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

“إننا نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 26, 2025 الساعة 8:21 ص

    صحيح جدا جدا لأن الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يعمل على ترويض سموتريتش المجرم الدموي حتى لا تسقط حكومة النتن ياهو في قعر الجب مثل الضب ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

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