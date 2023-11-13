حماس تتهم مسؤولا أوروبيا كبيرا بتوفير غطاء لعدوان إسرائيل على غزة

غزة: اتهمت حركة حماس، اليوم الإثنين، جوزيب بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي بتوفير غطاء أوروبي لعدوان إسرائيل على غزة.

وقالت الحركة في بيان، إن “اتهامات جوزيب بوريل للحركة باستخدام المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية قلب للحقائق وغطاء أوروبي للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والمدنيين العزل”.

وأضافت: “نرفض ونستنكر بشدة محاولة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قلب الحقائق بخضوعه لرواية الاحتلال الكاذبة التي تدعي استخدام حركة حماس المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية ونعدها غطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق الأطفال والمدنيين العزل”.

ودعت حركة حماس بوريل إلى التراجع فوراً عن تصريحاته “المشينة”، معتبرة أنه تجاهل “الصور والشهادات والحقائق والتقارير الدولية، التي تؤكد قيام جيش الاحتلال بقتل أكثر من 11 ألفا من الفلسطينيين غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال”.

(د ب أ)