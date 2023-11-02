حماس تثمن تصريحات رئيسي تركيا والجزائر بأنها ليست “إرهابية”

غزة: ثمنت حركة حماس، الأربعاء، تصريحات كل من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والجزائري عبد المجيد تبون، بأنها “حركة تحرر وطني تدافع عن أرضها وشعبها ومقدساتها”.

وأشادت حماس أيضا في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة “تلغرام”، بتصريحات مماثلة لكل من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في البيان، إن حركته “تثمّن التصريحات التي عبّرت بوضوح أن حماس، حركة تحرّر وطني تدافع عن أرضها وشعبها ومقدساتها”.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال أردوغان، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في البرلمان، إن “حركة حماس ليست تنظيما إرهابيا، وإنما مجموعة تحرر ومجاهدين، تناضل لحماية مواطنيها وأرضها”.

فيما قال تبون في 30 من الشهر نفسه، إن “الفلسطينيين ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم” ضاربا المثل خلال حديثه، بمحاربي الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) والذين وصفتهم فرنسا آنذاك بـ”الارهابيين”.

أما البوسعيدي، فعبّر في تصريحات “شديدة اللهجة” أدلى بها لوكالة الأنباء العُمانية عن اعتقاده أن “العنف ليس حلاً، وهو ما يدينه بشدّة لأن الضحايا غالبا ما يكونون من الأطفال والمدنيين”.

وأضاف: “نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حقٌّ مشروع لها” في إشارة لحركة حماس.

كذلك، أشادت حماس بموقف الكويت “الرافض” للتطبيع مع تل أبيب، وبالعمل على وقف “العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة الأربعاء، تعليقا على 13 توصية أقرها مجلس الأمة الكويتي في جلسة خاصة.

وقالت الحركة: “نشيد بمواقف دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، والتي عبر عنها مجلس الأمة الكويتي، بتبنيه ملاحقة قادة الكيان الصهيوني الفاشيين في المحافل الدولية”.

وأضافت: “نثمن تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي أكد على موقف الكويت التاريخي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان، ورفضه العدوان على قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، وافق مجلس الأمة الكويتي على “13 توصية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني وصموده ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة”، نشرها المجلس عبر حسابه بمنصة “إكس”.

ومن تلك التوصيات “ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادته العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الأممية والمحكمة الجنائية الدولية”.

وشدد المجلس على “رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، داعيا الحكومة الكويتية “للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني”.

ودعا “الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة، للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار وإيصال المساعدات”.

وأوصى بتأسيس “مدينة الكويت الإنسانية” في قطاع غزة بمرافقها كافة، ودعا لاستقبال المصابين في مستشفيات الكويت.

والثلاثاء، قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، إن “الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوزت القوانين الدولية”، مطالبا بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

من جهته قال أنور إبراهيم، في كلمته بفعالية مؤيدة لفلسطين الأسبوع الماضي، إن “ماليزيا تلقت تهديدات بشأن تضامنها مع فلسطين ودعمها لها”، وإن واشنطن تريد من كوالالمبور أن “تغير موقفها الرافض للاعتراف بحماس كجماعة إرهابية”، دون الحديث عن موافقة بلاده عن ما تطالب به الولايات المتحدة.

(الأناضول)