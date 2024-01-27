سياسة | عربي | فلسطين

حماس تثمن دعوة الجزائر مجلس الأمن لاجتماع لتنفيذ قرارات “العدل الدولية”

منذ ساعتين

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أشادت حركت حماس، السبت، بدعوة الجزائر مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يهدف إلى “إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة”.

وقالت الحركة: “نثمّن دعوة بعثة الجمهورية الجزائرية في الأمم المتحدة، وبتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون؛ مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية”، المفروضة على إسرائيل، و”إلزامها بوقف عدوانها الوحشي المُفضي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

ودعت الحركة، في بيان نشر على منصة تلغرام، مجلس الأمن “لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توقف الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته ضد المدنيين الأبرياء، والانتصار لقضيتنا الوطنية العادلة”.

(الأناضول)

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