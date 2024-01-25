حماس تثمن موقف مصر بشأن “محور فيلادلفيا”

غزة: ثمّنت حركة حماس موقف مصر من التهديدات الإسرائيلية بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الخميس عن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، قوله “إن هذا الموقف يعبر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا خاصة في غزة”.

ووفق الوكالة، “تحول محور صلاح الدين (فيلادلفيا) المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى نقطة تجاذب مصرية- إسرائيلية”.

ورفضت مصر مساعي الاحتلال للسيطرة الأمنية على المحور الحدودي، معتبرة “أي تحرك في هذا الاتجاه، خط أحمر سيؤدي إلى تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية- الإسرائيلية”، حسبما أوردته الوكالة نقلا عن مسؤول مصري.

ويعد “محور فيلادلفيا” جزءاً من منطقة عازلة بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 14.5 كيلومترا من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.

(د ب أ)