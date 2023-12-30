سياسة | دولي

“حماس” تثمّن طلب جنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل في “العدل الدولية”

منذ 14 دقيقة

حجم الخط
0

غزة:  ثمّنت حركة “حماس” عالياً تقديم جنوب إفريقيا طلباً في “محكمة العدل الدولية” للبدء في إجراءات التحقيق مع إسرائيل حول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حركة “حماس”، في بيان لها، اليوم السبت: “إن تحرّك جنوب إفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر”، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم.

وأضاف المركز: “دعت (الحركة) جميع الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد إسرائيل، باعتبارها تهدد السلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاتها من العقاب على ما ارتكبته من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة”.

وتقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا، أمس الجمعة، بدعوى ضد إسرائيل لـ “محكمة العدل الدولية”، في خطوة تعد تاريخية، وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين، بحسب المركز.

وطالبت جنوب أفريقيا “محكمة العدل الدولية” “باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة”.

(د ب ا)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة- (تغريدة)
منذ 17 ساعة
عائلة رهينة جنوب إفريقي سابق في مالي تشكر الجزائر لدورها في الإفراج عنه
25 - ديسمبر - 2023
فنانون في جنوب إفريقيا يرسمون علم فلسطين على الجدران في كيب تاون- (صور)
19 - ديسمبر - 2023
رئيس جنوب إفريقيا يدعو “الجنائية الدولية” للتحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية
18 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية