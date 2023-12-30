“حماس” تثمّن طلب جنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل في “العدل الدولية”

غزة: ثمّنت حركة “حماس” عالياً تقديم جنوب إفريقيا طلباً في “محكمة العدل الدولية” للبدء في إجراءات التحقيق مع إسرائيل حول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حركة “حماس”، في بيان لها، اليوم السبت: “إن تحرّك جنوب إفريقيا خطوة مهمّة لمحاسبة قادة الكيان، مجرمي العصر، الذين ارتكبوا أبشع المجازر التي عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر”، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم.

وأضاف المركز: “دعت (الحركة) جميع الدول لتقديم ملفات وطلبات مماثلة أمام المحاكم الجنائية المختصة، الوطنية والدولية، ضد إسرائيل، باعتبارها تهدد السلم والأمن الدوليين، ولضمان عدم إفلاتها من العقاب على ما ارتكبته من جرائم وحشية ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة”.

#عاجل | محكمة العدل الدولية: دعوى جنوب إفريقيا تقول إن إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/KU0gv6wRHX — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 29, 2023

وتقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا، أمس الجمعة، بدعوى ضد إسرائيل لـ “محكمة العدل الدولية”، في خطوة تعد تاريخية، وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين، بحسب المركز.

وطالبت جنوب أفريقيا “محكمة العدل الدولية” “باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة”.

(د ب ا)