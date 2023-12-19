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حماس تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية مع ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة- (فيديو)

منذ 17 دقيقة

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تل أبيب: أطلق مسلحو حركة حماس الصواريخ مجددا من قطاع غزة على أهداف إسرائيلية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 20 ألفا.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب الساحلية للمرة الأولى منذ عدة أيام، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن سقوط جرحى او قتلى.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

ووفقا للتقديرات الرسمية، تم إطلاق أكثر من 12500 صاروخ على إسرائيل منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما شن مسلحون فلسطينيون هجوما غير مسبوق وواسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة.

وعلى حدوده الشمالية، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجمات ضد أهداف في لبنان المجاور بعد سقوط صاروخ أطلق من هناك على أرض فضاء في بلدة المطلة الحدودية الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه أصاب موقع الإطلاق خلال قصف مدفعي على “عدة مناطق في لبنان”.

وأعلن حزب الله الشيعي اللبناني مسؤوليته عن الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن طائراته الحربية قصفت ” بنية تحتية لإرهابيين ” في لبنان، بما في ذلك مستودعات أسلحة.

وقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، من بينهم ما لا يقل عن 850 مدنيا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء إن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر ارتفع إلى .19667 وأصيب نحو 52586 شخصا.

(د ب أ)

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