حماس تحذر: الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني “نسف” مفاوضات التبادل

القدس: قال تلفزيون الأقصى التابع لحماس، نقلا عن قيادي كبير في الحركة، قوله اليوم الأحد إن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح يعني “نسف مفاوضات التبادل”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح والقضاء على أربع كتائب لحماس يقول إنها منتشرة هناك.

ولجأ أغلب النازحين إلى رفح المتاخمة لمصر، لكن بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار، قال نتنياهو قبل أيام إن القوات الإسرائيلية ستقاتل حتى تحقيق “النصر المبين” وفق تعبيره.

ونقل تلفزيون الأقصى عن القيادي في حماس قوله أيضا: “نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح”.

(رويترز)