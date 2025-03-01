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حماس تحذر من عواقب الصمت الدولي عن عمليات النزوح القسري في الضفة

1 - مارس - 2025

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غزة: حذرت حركة حماس، السبت، من عواقب استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان: “نحذر في حماس من عواقب استمرار الصمت الدولي على جرائم حكومة الاحتلال الفاشي بحق شعبنا، وعمليات النزوح القسري وهدم المنازل في مخيمات الضفة المحتلة”.

ودعت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى “تحرك فوري وفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة والمستمرة للقوانين الدولية”.

وعدت هدم إسرائيل للمنازل والمباني السكنية في مخيم “نور شمس” شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة، وإجبار الفلسطينيين على النزوح بقوة السلاح “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وإمعانا في ارتكاب جرائم حرب أمام سمع وبصر العالم”.

كما اعتبرت حماس العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة و”إرهابه الممنهج ضد الفلسطينيين”، محاولات “يائسة وفاشلة في كي إرادة المقاومة”.

وصباح السبت، هدم الجيش الإسرائيلي جدران 11 منزلا بحي المنشية في مخيم نور شمس، حيث يواصل عمليته العسكرية منذ 21 يوما.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 1, 2025 الساعة 2:35 م

    العالم كله منشغل بالحرب الروسية الأوكرانية أما القضية الفلسطينية فمؤجلة إلى حين عند عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي التي ترسل أسلحتها القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يشحنون أقذر الصواريخ التي تخترق مئات الأمتار وتحرق أجساد الفلسطينيين حقيقة بشعة جدا جدا من عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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