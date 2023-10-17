“حماس” تحمّل دولا أفشلت قرار فتح ممرات إنسانية مسؤولية قتل مدنيين بغزة

حمّلت حركة “حماس” الفلسطينية، الثلاثاء، الدول التي أفشلت مشروع قرار أممي لفتح ممرات إنسانية في غزة، مسؤولية استمرار قتل المدنيين في القطاع.

والاثنين، فشل مجلس الأمن الدولي في تبنّي مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وقالت “حماس” في بيان نشرته عبر موقعها: “نحمّل الدول التي رفضت مشروع قرار في مجلس الأمن لفتح ممرات إنسانية، مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة”.

وتابعت: “نعرب في حركة المقاومة الإسلامية حماس عن بالغ استهجاننا واستنكارنا لمواقف الدول التي صوّتت ضد مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني لفتح ممرات إنسانية لمساعدة وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة”.

وأكّدت الحركة أن “تلك المواقف تمنح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من جرائمه، وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية”.

والجمعة، اقترحت روسيا مسودة لمشروع القرار الداعي إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

وحصل مشروع القرار الروسي على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

(الأناضول)