“حماس” تدعو إلى “النفير العاجل” في الضفة الغربية

غزة: دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى “النفير العاجل والتصدي” للجيش والمستوطنين الإسرائيليين.

الحركة قالت، في بيان: “نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومينا الأبطال، وكل من يستطيع حمل الحجر والسكين والسلاح، النفير العاجل والتصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين يغيرون ويعتدون على قرانا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت: “فعلى على كل حر وشريف، الانطلاق لردع هؤلاء المجرمين عن غيّهم في الاعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى من قطاع غزة عملية “طوفان الأقصى”؛ ردا على ما تؤكد أنها “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي في المقابل عملية باسم “السيوف الحديدية”، واستشهد إثر غاراتها على غزة 1354 فلسطينيا وأصابت 6049 آخرين، فيما قُتل 1300 إسرائيلي في هجمات على مستوطنات غلاف غزة، بحسب مصادر رسمية من الجانبين الخميس.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

(وكالات)