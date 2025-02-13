«حماس» تدعو إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية… والمساعدات ستدخل مصادر الوسطاء تؤكد إزالة العقبات في وجه استكمال تنفيذ اتفاق غزة

غزة ـ القدس العربي» ووكالات: من المرجّح أن تجري غدًا السبت عملية تبادل الأسرى السادسة، في إطار استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك بعد أن أكدت مصادر الوسطاء إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث قالت حركة «حماس» إنها غير معنية بانهيار الاتفاق.

وقال القيادي في حركة «حماس» طاهر النونو خلال لقاء مع قناة «الجزيرة» مساء أمس إن الحركة تحدثت «بوضوح مع الوسطاء بضرورة التزام الاحتلال بما عليه، وخاصة دخول البيوت المتنقلة والخيام والوقود، وإدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض».

وذكرت مصادر لشبكة «الجزيرة» إنه من المفترض أن يكون دخول هذه المعدات أمس.

واكد النونو التزام الحركة بتعهداتها وفق الجداول الزمنية، ما دام هناك التزام من قبل الاحتلال بالسماح بدخول المساعدات، مشيرًا إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ بعد ومطالبًا ببدئها.

ونفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) يولي أديلشتاين، بشأن إجراء تل أبيب مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة «حماس».

وكان قال إن «إسرائيل تعمل بشكل واضح على المرحلة الثانية من الصفقة مع حركة حماس»، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن مكتب نتنياهو أصدر بيانًا نفى فيه تصريحات أديلشتاين.

كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الخميس أن الوسطاء يعملون على تسريع إطلاق سراح ستة محتجزين إضافيين بناءً على طلب إسرائيل. وقالت إن سبب الطلب هو «الحالة الصحية المتدهورة للرهائن الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت، إضافةً إلى معلومات مقلقة تم الكشف عنها حول أوضاع الرهائن في الأسر».

ويأتي هذا في ظل تصعيد خطير لجيش الاحتلال وتنفيذه غارة على مخيم البريج وسط القطاع المنكوب، بعد ادعائه بأن صاروخًا أطلق من القطاع وكان يستهدف إسرائيل لكنه سقط في غزة.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماع تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية حول الخطط العملياتية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمختلف السيناريوهات، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلًا عن مصدر سياسي.

وشن جيش الاحتلال غارة جوية على قطاع غزة بزعم استهداف منصة قال إنها استخدمت لإطلاق صاروخ.

وقال في بيان: «هاجم سلاح الجو قبل قليل المنصة الصاروخية التي تم رصد استخدامها لإطلاق القذيفة الصاروخية داخل قطاع غزة» .

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وفي هذا الإطار جدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعوته إلى محو قطاع غزة، حتى لو تطلب ذلك وقتًا على حد تعبيره، وادعى أن «إطلاق الصاروخ» اختبار لنتنياهو.

وفي وقت سابق أمس، هدد رئيس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي رونين بار، بالتصعيد الأمني في قطاع غزة، مشيرا إلى أن قواتهم «في حالة استعداد عالية للتعامل مع سيناريوهات مختلفة» .

وتمكن الوسطاء المصريون والقطريون، حسب مصادر، من إزالة العقبات من خلال موافقة إسرائيل على دخول البيوت المتنقلة «الكرفانات» والخيام، وكميات كبيرة من المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس أيضا، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عومر دوستر، إن «لا معدات ثقيلة» ستدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر رغم أن مشاهد تلفزيونية أظهرت اصطفاف عشرات الشاحنات عند الحدود.

وقد وصلت شاحنات تقل بيوتًا متنقلة والمزيد من خيام الإيواء، في الجانب المصري القريب من معبر رفح، للدخول عبر معبر كرم أبو سالم الذي تتحكم فيه سلطات الاحتلال إلى قطاع غزة، لكن تم تأجيل إدخال المعدات الثقيلة المصطفة امام معبر رفح بانتظار الموافقة.

وذكرت مصادر «القدس العربي» أن جولة المفاوضات التي عقدت يومي الأربعاء والخميس في القاهرة، بين وفد قيادي من «حماس» برئاسة خليل الحية والوسطاء من مصر وقطر، تخللتها اتصالات أجراها الوسطاء مع الجانب الإسرائيلي، هدفت إلى تطبيق إسرائيل كامل البنود التي وردت في «البروتوكول الإنساني» الخاص بوقف إطلاق النار، وقد عبر خلالها الوسطاء عن امتعاضهم من طريقة تنفيذ بنود الاتفاق، والتي قد تعيد الأمور إلى المربع الأول.

وقالت حركة «حماس» في بيان أصدرته، إن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية، أجرى مباحثات مع الوسطاء، لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية، وإنه عقد اجتماعاً في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما أجرى مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وقالت إن الوفد عقد اجتماعات وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية التي يديرها الوسطاء والتي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه، وضرورة إدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة «الكرفانات» والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق. وأوضحت أنه سادت المباحثات «روح إيجابية»، وأن الوسطاء أكدوا متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات.

وكانت حركة «حماس» أعلنت الإثنين عن تجميد عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لعدم التزام حكومة تل أبيب بتنفيذ «البروتوكول الإنساني»، وهو ما لحقه تهديد جيش الاحتلال بالعودة إلى الحرب وإلغاء اتفاق التهدئة.

في هذا الوقت يعيش قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة. وقد طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من «حماس» وإسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، باعتباره أمرا لا بد منه لـ «الحفاظ على الأرواح والكرامة الإنسانية».

وأعلنت وزارة الصحة عن استمرار النقص في الأدوية والمعدات الطبية، وكذلك أشارت إلى شح الوقود المخصص لتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بها وبعرباتها.

وسجل من جديد قيام جيش الاحتلال بإطلاق النار بكثافة على العديد من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسمع دوي طلقات نارية أطلقت على المناطق القريبة من الحدود الشرقية والشمالية لبلدات شمال قطاع غزة أيضا.

أما في مدينة رفح، فقد قامت الآليات التي تحتل «محور فيلادلفيا» الفاصل بين المدينة والأراضي المصرية، بإطلاق زخات من الرصاص على مناطق تقع في عمق المدينة، في خرق كبير لاتفاق التهدئة.

وأعلن رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، أن المدينة لا تزال خارج نطاق اتفاق وقف إطلاق النار، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر بإطلاق النار نحو المناطق المصنفة «آمنة» جنوبي قطاع غزة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن 60% من المدينة لا يزال تحت سيطرة الاحتلال، وأن العديد من المنازل يتعرض للتدمير، في حين يتواصل إطلاق النار نحو المناطق المصنفة آمنة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه وصل إلى المشافي 17 شهيدا، منهم 14 شهيدًا انتشلت جثثهم، و3 شهداء جدد، إضافة إلى إصابتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 48,239 شهيدا و111,676 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023.

وضمن المساعي الهادفة لإنقاذ الجهاز الطبي، أعلن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وصول قافلة أدوية ومستلزمات طبية ومواد مخبرية طارئة إلى مستودعات الوزارة في شمال قطاع غزة، مكونة من خمس شاحنات جرى تسييرها من مستودعات الوزارة في نابلس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهي الثانية التي ترسلها خلال أقل من أسبوع، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إرسال المزيد من القوافل في الأيام المقبلة.

وأعلنت سلطة المياه أنها تواصل بالشراكة مع منظمة «اليونيسف» توزيع طرود النظافة الصحية في قطاع غزة، وقالت إن عمليات التوزيع توسعت هذا الأسبوع لتشمل المواطنين والنازحين العائدين في محافظتي غزة وشمال غزة، استكمالًا لما بدأت به خلال الشهرين الماضيين في محافظات جنوب ووسط القطاع، إذ تم خلال الأسبوع الماضي توزيع ما يزيد على 6,261 طردا.