سياسة | عربي | فلسطين

حماس تدعو الجنائية الدولية لتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل قادة إسرائيل

منذ 41 دقيقة

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

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غزة: رحبت حركة حماس اليوم الخميس بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق “الإرهابيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقالت حماس ، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة شهاب للأنباء على منصة إكس ، إن “هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة ستة وسبعين عاما من الاحتلال الفاشي”.

ودعت حماس  “المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث”.

كما دعت “كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومسؤولين في حركة حماس.

واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.

( د ب أ )

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