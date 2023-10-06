حماس تدعو الدول العربية في ذكرى “حرب أكتوبر” لوقف التطبيع مع الاحتلال

غزة – “القدس العربي”:

استغلت حركة حماس الذكرى الـ50 لـ “حرب أكتوبر” التي انتصر فيها الجيش المصري على الإسرائيلي، لدعوة الدول العربية، لـ “وقف الانزلاق” في مسار التطبيع مع دولة الاحتلال.

ودعت الحركة في بيان أصدرته في هذه الذكرى، الدول العربية والإسلامية التي انزلقت إلى مسار التطبيع مع الاحتلال، إلى “مراجعة هذا المسار الذي لا يخدم القدس والأقصى بقدر ما يوفّر الغطاء لاستمرار الاحتلال ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى”.

واستذكرت الحركة البطولة التي صنع فيها الجيشان العربيان المصري والسوري انتصاراً على جيش الاحتلال، في معركة قالت إنها “تبقى شاهدة على أنَّ الإرادة والمقاومة هما السبيل لردع المحتل الغاصب، وتحطيم ادعائه الزائف بأنّه جيشٌ لا يُقهر”.

وقالت إن تلك المعركة ستظل عنواناً يستلهم منه الشعب الفلسطيني معالم استمرار المقاومة الشاملة ضد الاحتلال وحكومته الفاشية، حتى دحره وزواله.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، “إن تصاعد السلوك النازي العنصري لحكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها يتزامن مع تصاعد الحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستقبال وزرائه في عواصم المنطقة والاجتماع مع قيادته”.

وقال”قتل المستوطنون للشهيد لبيب محمد ضميدي في بلدة حوارة تطبيق لدعوات الوزير الصهيوني المتطرف “سموتيرتش”، الذي دعا لمحورة حوارة عن الوجود”.